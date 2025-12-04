Mardin'de otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.
Mardin–Diyarbakır yolunun Aksu ile Işıkyaka mahalleleri arasındaki bölgede, S.P. (35) yönetimindeki 73 ABU 026 plakalı otomobil, 47 AC 561 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüje çarparak durabildi.
Kazada otomobilde bulunan Nufel Karaalp (30) hayatını kaybederken, sürücü S.P. ile B.P. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Karaalp’in cansız bedeni morga konuldu.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.