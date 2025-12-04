Yeni Şafak
Yaya geçidinden geçmeye çalıştı, otomobil çarptı: 1 yaralı

17:024/12/2025, Perşembe
IHA
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 09 ABK 932 otomobil yaya geçidinden yolun karşısına geçen Ö.Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yaya yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.


#Aydın
#Efeler
#otomobil
#kaza
