Mardin'de pikap devrildi: İkisi çocuk 6 kişi yaralandı

23:1616/11/2025, Pazar
AA
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Karasu mevkiinde kontrolden çıkan pikabın devrilmesi sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen pikaptaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 44 LY 176 plakalı pikap, Nusaybin-Midyat kara yolunun Karasu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada C.B. (9), D.B. (10), S.B. (35), F.B. (38), C.A. (45) ve M.S.B. (58) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


