Mantar toplama dönüşü feci kaza: Aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti

20:1316/11/2025, Pazar
IHA
Cip kazasında biri çocuk iki kişi hayatını kaybetti.
Karabük’te mantar topladıktan sonra dönüşe geçen ailenin içinde bulunduğu cip kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada biri çocuk iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yedi kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Ersin K.’nin hayati tehlikesi sürerken, araç dışında bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde mantar topladıktan sonra dönüş yoluna geçen aileyi taşıyan cip kontrolden çıkarak taklalar attı. Kazada 1’i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Kastamonu karayolu Sarıahmetli köyü mevkiinde meydana geldi. Ersin K. idaresindeki 78 ABL 497 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada Sabuha (39) ve Yusuf Barut K. (7) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü ile birlikte bulunan Müzeyyen (65), İlknur (30), Haticenur (17), Ediz Recep (6) Asiye (13) ve Zeynep K. (14) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Safranbolu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Araç dışında alkol şişeleri bulundu

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ersin K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği ve İlknur K.’nin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, araçtakilerin mantar toplamadan döndükleri öğrenilirken, araç dışındaki alkol şişeleri dikkat çekti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Karabük
#Mantar
#Kaza
#Safranbolu
