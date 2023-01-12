Mardin’de PKK/KCK operasyonu: Dört terörist tutuklandı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ile Kızıltepe Terörle Mücadele Grup Amirliği'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, ele geçirilen dokümanlarda PKK/KCK terör örgütü ve Suriye yapılanması YPG/PYD ile irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında aranma kaydı, ifade ve teşhis bulunan şüphelilere yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.