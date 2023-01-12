Mardin’de PKK/KCK operasyonu: Dört terörist tutuklandı

Halk TV'de Şirin Payzın'dan Davutoğlu'na: Böyle bir özgüven nereden geldi?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini eleştiren gazeteci Şirin Payzın, 'Davutoğlu şu anda anketlerde yüzde bir. Yüzde birlik bir partinin genel başkanı olarak konuşmak durumunda. Ama anladığımız kadarıyla Sayın Davutoğlu hala kendisini AK Parti'nin içindeki Başbakan sıfatıyla görerek konuşuyor' dedi.