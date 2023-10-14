Mardin'de PKK'ya ağır darbe: Turuncu ve gri kategoride bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Son 120 günde, X üzerinden, 100 milyon 94 bin 311 hesaptan 4 milyar 567 milyon 336 bin 134 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların yüzde 30'u yani 33 milyondan fazlası bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplardı. Tüm paylaşımlarım yüzde 41'inin olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Yani 41 milyondan fazla olumsuz ve spekülatif paylaşım yapıldı. Bot hesaplar üzerinden hesap yapanların çabalarını boşa çıkartacağız" ifadelerini kullandı.