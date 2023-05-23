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Mardin'de terör operasyonu: HDP ve DBP'li eski ilçe eş başkanları da gözaltında

Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla aralarında HDP ve DBP eski ilçe eş başkanlarının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

11:14 . 23/05/2023 Salı
DHA
Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de terör operasyonu

Mardin'de, 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ettikleri iddiasıyla aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe eş başkanlarının da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.


Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde polis ve jandarma ekipleri tarafından 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' iddiasıyla sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Nusaybin ilçesinde HDP eski ilçe eş başkanı Ş.K., Çölova köyü muhtarı F.A. ve F.D., Kızıltepe ilçesinde DBP eski ilçe eş başkanı M.D. ve M.Y. ile S.İ. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarma ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.





#Terör operasyonu
#Mardin
#HDP
#DBP
38 dakika önce
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