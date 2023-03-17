Mardin'i de sel vurdu: Dereye düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu

Deprem bölgesini vuran sel Mardin'i de es geçmedi. Bir çocuğun dereye düşüp akıntıya kapıldığı kentte manzara böyleydi.





Akşam saatlerinde başladı sağanak. Kızıltepe ile Nusaybin ilçelerinde kısa sürede sele döndü.





Kızıltepe'ye bağlı Büyük Boğaziye Mahallesi'nden geçen dere taştı. 11 yaşındaki Fatma Sezer düştüğü Cırcıp Deresi’nde akıntıya kapıldı. AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma su altı arama ekipleri dalgıçlar onu bulmak için seferber oldu.





Dere yakınındaki evleri de su bastı. Mahalledeki okul da taşkından nasibini aldı. Sınıfların içini su ve çamur bastı.





Nusaybin'de, öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle birçok evin avlusu ve bodrum katını su basarken, çağ çağ deresi kenarındaki cadde ve sokaklar da suyla doldu. İlçede tahliye çalışmaları sürüyor.







