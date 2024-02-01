|
Gündem

Mardinli Başkanı Söylemezler vurdurmuş

İstanbul’daki Mardin Tanıtım Günleri’nde gerçekleşen silahlı saldırı 'Söylemezler'e uzandı.

Şahin Şen
04:00 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 06:57 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Nedim Kaya, pazar akşamı organizasyonun düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında bacağından vurulmuştu.
Nedim Kaya, pazar akşamı organizasyonun düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında bacağından vurulmuştu.

İstanbul Mardinliler Derneği Başkanı İş İnsanı Nedim Kaya, pazar akşamı organizasyonun düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında bacağından vurulmuştu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayın iç yüzünü ortaya çıkarttı. Firari Yüksel K.’nın, Nedim Kaya’nın akrabası olan Cüneyt Kaya’dan 1 milyon 350 bin dolar alacağı olduğu ve parasını istediği iddia edildi. Borcunun 250 bin dolar olduğunu belirten Kaya, üstünü ödemek istemedi. Parasını alamayan Yüksek K. ise Söylemez kardeşlerden kravatlı çete olarak bilinen Ahmet Söylemez’i devreye soktu.


PARAYI ALAMAYINCA TETİKÇİ YOLLADI

Ahmet Söylemez’in telefonla aradığı Cüneyt Kaya’ya “Yüksel’e 1 milyon 250 bin lira borcun varmış. Artık alacağın sahibi benim. Bu haraç değil. Borcunuz 2 milyon dolar” dediği iddia edildi. Cüneyt Kaya parayı ödemeyi reddedince, Kaya ailesine ait iki kuyumcu dükkanı 20 Ekim ve 10 Aralık 2023’te kurşunlandı. Söylemezler parayı yine alamayınca bu defa tetikçileri İbrahim Y.’yi Mardin Tanıtım Günleri’ne gönderdi. İbrahim Y., dernek başkanı Nedim Kaya’yı bacağından vurdu. Dün sabah İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında azmettirici Ahmet Söylemez ve tetikçi İbrahim Y. ile birlikte 9 zanlı yakalandı.


#Nedim Kaya
#İstanbul
#Mardinliler derneği
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
700 bin kamu işçisine ek zam müjdesi geldi! Protokol imzalandı, en düşük maaş...