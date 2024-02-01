Mardinli Başkanı Söylemezler vurdurmuş

İstanbul Mardinliler Derneği Başkanı İş İnsanı Nedim Kaya, pazar akşamı organizasyonun düzenlendiği Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında bacağından vurulmuştu. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, olayın iç yüzünü ortaya çıkarttı. Firari Yüksel K.’nın, Nedim Kaya’nın akrabası olan Cüneyt Kaya’dan 1 milyon 350 bin dolar alacağı olduğu ve parasını istediği iddia edildi. Borcunun 250 bin dolar olduğunu belirten Kaya, üstünü ödemek istemedi. Parasını alamayan Yüksek K. ise Söylemez kardeşlerden kravatlı çete olarak bilinen Ahmet Söylemez’i devreye soktu.

Ahmet Söylemez’in telefonla aradığı Cüneyt Kaya’ya “Yüksel’e 1 milyon 250 bin lira borcun varmış. Artık alacağın sahibi benim. Bu haraç değil. Borcunuz 2 milyon dolar” dediği iddia edildi. Cüneyt Kaya parayı ödemeyi reddedince, Kaya ailesine ait iki kuyumcu dükkanı 20 Ekim ve 10 Aralık 2023’te kurşunlandı. Söylemezler parayı yine alamayınca bu defa tetikçileri İbrahim Y.’yi Mardin Tanıtım Günleri’ne gönderdi. İbrahim Y., dernek başkanı Nedim Kaya’yı bacağından vurdu. Dün sabah İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında azmettirici Ahmet Söylemez ve tetikçi İbrahim Y. ile birlikte 9 zanlı yakalandı.