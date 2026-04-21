Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Markette mide bulandıran görüntü: Açık satılan pirinçte kedi dışkısı

18:5021/04/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Markette açık satılan pirinçte kedi dışkısı tepki çekti.
Mersin’de bir markette açıkta satılan pirinçte kedi dışkısı bulunması tepkilere yol açtı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen ekipler, işletmeye 52 bin TL idari para cezası uyguladı. Denetim sonrası satış koşullarının yeniden düzenlendiği bildirildi.

Toroslar ilçesinde bir markette açıkta satılan pirinçte bulunan kedi dışkısı, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sanal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Müdürlük, işletmeye 52 bin TL ceza kesti.

"İdari para cezası sonrası uygun satış ortamı oluşturuldu"

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Toroslar İlçesi Akbelen Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede dökme olarak satılan pirinçte ‘kedi dışkısı’ olduğu yönündeki sosyal medyada yayınlanan görüntüye istinaden, ilgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda Gıda Hijyeni Yönetmeliği kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur. Güvenilir gıdaya ulaşmak adına, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ile Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması üzerinden tüm vatandaşlarımız ihbar ve şikayetlerini her zaman Bakanlığımıza iletebilirler. Kamu sağlığı ve güvenilir gıdaya ulaşılması adına bakanlığımız tavizsiz ve aralıksız denetimlerine devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.



#Mersin
#Market
#Pirinç
#Kedi
#Dışkı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
