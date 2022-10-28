Marmara’da demir atacak yer yok: Manzaraya gemiler gölge düşürüyor

İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a doğru demir atan gemilerin yoğunluğu son günlerde gittikçe arttı. Aralarında icralık olan, şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor. Her geçen gün artan sayıları nedeniyle Yeşilköy’e kadar uzanan gemi park yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor. Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor.

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