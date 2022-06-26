Marmaris sabotajcısı fotoğraf çekip yakmış

Sabotajla başlayan yangının söndürülmesinin ardından, tahliye edilen köylere dönüş başladı. Yangının ilk patlak verdiği Bördübet köyüne geri dönen Arslan ailesi Yeni Şafak’a konuştu. Hem yangın, hem de alevlerle mücadele hakkında bilgi veren aile, devletin yardım elini hiç eksik etmediğini söyledi.

Bölgenin ilk 1974 Kıbrıs Barış Harekatı zamanı yandığını anlatan Ali Arslan, “O dönem ne uçak vardı ne helikopter. Hayvanlar bile kendi ipini koparıp kaçmıştı. Tam 48 yıl oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Kaymakamımız, yangın başladığı zaman odunlarımızı dahi taşıttı. 8 keçimiz belediye barınağına götürüldü. Polis arkadaşlardan Allah razı olsun. Yiyeceğimizi içeceğimizi her şeyimizi düşündüler” dedi. Ekiplerin canla başla mücadele ettiğini söyleyen Fatma Arslan da “Müdahale çok iyiydi. Çarşamba sabahı komandolar geldi, çok yardımcı oldular. Ekipler çok hassas davrandı, yangın sıçramasın diye damların tepelerini TOMA’larla suladılar. Para yardımı da yapıldı. Devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Arslan çifti yangınla mücadeleyi nanlattı.

BENZİN BİDONU MOTORDAYDI

İsmini vermek istemeyen bir başka köylü ise balkonda otururken sabotajcı S.A.’yı gördüğünü söyledi: “Kapımızın önündeki araziye gelip durdu. Bölgenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Motorunda benzin bidonu vardı. Yarım saat sonra yangın çıktı. Sonra o kişinin yaktığını öğrendik.”

Selim Yaşar

Devletin gücünü gördük

Yangının etkili olduğu Değirmenyanı’nda yaşayan Selim Yaşar, alevlere ço kısa sürede müdahale edildiğini anlattı: “Yangın boyunca sahadaydım. Dumanı gördüğümüz an ekipler gelmişti. Hemen müdahale başladı. Dozer ve iş makineleri hat çekti. Evleri yakın olanları korumak için haneler boşaltıldı. Ahırdaki hayvanlar güvenli yerlere götürüldü. Bu yangınla devletimizin gücünü gördük.”

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