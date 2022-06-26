Marmaris yangını söndürüldü

Helikopterle yangın bölgesini inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi’nde son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımızın dünkü (önceki gün) ziyaretlerinde paylaştığı o ihtiyatlı ifadelerini, artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip soğutma çalışmalarının günboyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtmek isterim” dedi.
1069 SAAT UÇUŞ
Geçen yıla göre gerek helikopter, gerek uçak, gerekse İHA sayılarının kimsenin tahayyül edemediği düzeyde arttırıldığını belirten Kirişci, yangında 1069 saat uçak ve helikopter uçurulduğunu, 4 bin 48 sorti yapılarak 13 bin 384 ton su atıldığı bilgisini verdi. Kirişci, soğutma çalışmalarından sonra bölgenin ağaçlandırılması için çalışmalara başlanacağını kaydetti.
HIZLI MÜDAHALE
Marmaris yangınının riskli bir yangın olduğuna işaret eden İçişleri Bakanı Soylu ise hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. “Eğer zamanında müdahale edilmeseydi... Ormandaki arkadaşlarımız ilk dakikalarda yangına dünya standartının üzerinde hem havadan hem karadan hemen müdahale etmişlerdir” diyen Soylu, muhalefete yüklendi: “Türkiye’de muhalefet böyle mi yapılmalı? Meclis kürsüsünde, burada uçak, helikopter olmadığını ifade edenler mi dersiniz. Allah korkunuz yok mu?”