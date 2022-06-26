Gündem Marmaris yangını söndürüldü
MUĞLA

Marmaris yangını söndürüldü

Marmaris yangını 5’inci gününde tamamen kontrol altına alındı. 46 helikopter ile 15 yangın söndürme uçağıyla soğutma çalışması sürüyor. 4 bin 500 hektarın zarar gördüğü yangınının ilk başladığı Bördübet Köyü sakinleri, olay günü sabotajcıyı bölgede fotoğraf çekerken gördüklerini anlattı. Köylüler, devletin gücünü her an yanlarında hissettiklerini söyledi.

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Şahin Şen Burak Doğan Yeni Şafak
Marmaris yangını söndürüldü
Yangında 4 bin 500 hektar alan zarar gördü.

Helikopterle yangın bölgesini inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi’nde son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Kara ekipleri, “Bölge güvenli” ntalimatı gelene kadar nöbete devam edeceklerini belirtti.
Kara ekipleri, “Bölge güvenli” ntalimatı gelene kadar nöbete devam edeceklerini belirtti.

Yangının tamamen kontrol altına alındığını kaydeden Bakan Kirişci, “Cumhurbaşkanımızın dünkü (önceki gün) ziyaretlerinde paylaştığı o ihtiyatlı ifadelerini, artık yangının kontrol altına alındığı şeklinde revize edip soğutma çalışmalarının günboyu ve ilerleyen günlerde devam edeceğini belirtmek isterim” dedi.

Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi. Daha önce yemyeşil olan bölgede kül tabakasıyla kaplı. Milli Savunma Bakanlığı da yanan alana ait Göktürk-1 uydusundan görüntüler paylaştı. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.
Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi. Daha önce yemyeşil olan bölgede kül tabakasıyla kaplı. Milli Savunma Bakanlığı da yanan alana ait Göktürk-1 uydusundan görüntüler paylaştı. Harita Genel Müdürlüğü tarafından kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı açıklandı.

1069 SAAT UÇUŞ

Geçen yıla göre gerek helikopter, gerek uçak, gerekse İHA sayılarının kimsenin tahayyül edemediği düzeyde arttırıldığını belirten Kirişci, yangında 1069 saat uçak ve helikopter uçurulduğunu, 4 bin 48 sorti yapılarak 13 bin 384 ton su atıldığı bilgisini verdi. Kirişci, soğutma çalışmalarından sonra bölgenin ağaçlandırılması için çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Vahit Kirişci, en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.
Vahit Kirişci, en büyük tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.

HIZLI MÜDAHALE

Marmaris yangınının riskli bir yangın olduğuna işaret eden İçişleri Bakanı Soylu ise hızlı müdahalenin önemine dikkat çekti. “Eğer zamanında müdahale edilmeseydi... Ormandaki arkadaşlarımız ilk dakikalarda yangına dünya standartının üzerinde hem havadan hem karadan hemen müdahale etmişlerdir” diyen Soylu, muhalefete yüklendi: “Türkiye’de muhalefet böyle mi yapılmalı? Meclis kürsüsünde, burada uçak, helikopter olmadığını ifade edenler mi dersiniz. Allah korkunuz yok mu?”

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