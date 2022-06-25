Gündem Marmaris yangını tek merkezden komuta ediliyor
MUĞLA

Marmaris yangını tek merkezden komuta ediliyor

Marmaris’teki yangınla mücadelede Jandarma Mobil Harekat Merkezi (JMHM) büyük görev üstleniyor. İHA görüntülerinin anlık olarak aktarıldığı merkez, bölgedeki tüm unsurlarla koordinasyonu sağlıyor. Gelişmeler anında sahadaki ekiplere aktarılıyor.

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Şahin Şen Burak Doğan Yeni Şafak
Marmaris yangını tek merkezden komuta ediliyor
Yangınla mücadelede çalışmaları Jandarma Mobil Harekat Merkezi’nden komuta ediliyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 400 hektarı aşkın alanda etkili olan yangına müdahale sürüyor. Hisarönü Mahallesi’nin Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde yangınla mücadelede, Jandarma Mobil Harekat Merkezi (JMHM) büyük görev üstleniyor. Yangının söndürülmesi ve yeni yangınların tespiti noktasında kilit rol oynayan JMHM, kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Daha önce Diyarbakır’daki terör operasyonlarında ve Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinde de koordinasyon merkezi olarak kullanılan JMHM, şimdi de yangınlarda koordinasyonun sağlandığı merkez olmuş durumda. Doğal afet, toplumsal ve terör olaylarında kriz ortamının doğru sevk ve idaresi için oluşturulan ve geçtiğimiz yıl jandarma envanterine giren JMHM, Marmaris’teki yangında kritik bir rol üstlendi. Aydın’dan havalanan ve bölge üzerinde gerçekleştirdiği uçuşlarla hava denetimi yapan İnsansız Hava Araçları’ndan (İHA) gelen görüntüler, anlık olarak JMHM’ye aktarılıyor.

Jandarma Mobil Harekat Merkezi (JMHM) muhabirlerimiz Burak Doğan ve Şahin Şen'e kapılarını açtı.
Jandarma Mobil Harekat Merkezi (JMHM) muhabirlerimiz Burak Doğan ve Şahin Şen'e kapılarını açtı.
  • Yangının ilk günü Değirmenyanı bölgesinde oluşturulan kriz ve koordinasyon bölgesine kurulan JMHM, yangın bölgesinde bulunan jandarma unsurları ile karargah ve bölgede bulunan diğer tüm kurumların koordinasyonunu sağlıyor. İHA’lardan gelen görüntüler anlık olarak JMHM içerisinde bulunan dev ekrana yansıtılıyor. Bölgede meydana gelen en ufak hareketlilik JMHM’de görevli jandarma ekiplerince yangın sahasında bulunan AFAD ekipleri ile paylaşılıyor.

YANGIN KOORDİNATI VERİLİYOR

İHA’lardan gelen canlı görüntülerde tespit edilen alev ya da dumanlar, AFAD ekipleri tarafından helikopter kontrol merkezine bildiriliyor. JMHM’de görevli personelin canlı görüntülerden tespit ettiği koordinatlara, hızlı bir şekilde yangın söndürme helikopterleri havadan müdahale ediyor. Yer üstünde bulunan AFAD, UMKE, itfaiye, iş makinaları ve gönüllülerden oluşan ekipler de alev ve duman bulunan koordinatın çevresine giderek tırmıklama ve seyreltme yaparak yangının büyümesinin önüne geçiyor. JMHM, yangının kontrol ve söndürülmesi, çalışmalara yön vermek ve kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda da üstün hizmet sağlıyor.

GÖZETLEME KAMERALARI DA İZLENİYOR

  • JMHM’de, İHA görüntülerinin canlı olarak takibinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile Jandarmaya ait dronlardan gelen görüntüler de izleniyor. OGM Kamera İzleme Programı olan CEİBA-II’ye de uydu bağlantısı kurabilen JMHM üzerinden, anlık olarak dağ ve ormanların tepelerinde bulunan izleme kulelerindeki kameralara bağlanıp çevre kontrolleri de yapılıyor. Uydu üzerinden meteorolojik bilgilerin de anlık olarak görülebildiği JMHM’de meteorolojik değişken grafik sistemiyle (METOGRAM) anlık hava durumu da izlenirken, coğrafi analiz sistemiyle (CAS) uyumlu çalışarak yangınlarla mücadeleyi kolaylaştırıyor.

Marmaris'teki yangında mahsur kalan kirpi ve kaplumbağayı hayvanseverler kurtardı
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Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.
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Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
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Yangına, sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
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Arama Kurtarma ekipleri ile hayvanseverler de yanan alanlarda mahsur kalan hayvanların zarar görmemesi için çalışma yürütüyor.
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Bu kapsamda Bördübet Yedialar mevkisinde yangında mahsur kalan kirpi ve kaplumbağayı görerek kurtaran HAYBAP Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği üyeleri su ve yiyecek verdikleri hayvanları kafeslerle Değirmenyanı'ndaki Yangın Komuta Merkezine getirdi.
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Kaplumbağa ve kirpi ile ilgilenen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ekip üyelerine duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.
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HAYBAP Ferdinand Hayvanlara ve Doğaya Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Derneği Başkanı Sibel Çakır, yıllardır afet alanlarında çalışmalar yürüttüklerini söyledi.
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Marmaris'te Hisarönündeki yangınlarda çalışmalar yürüttüklerini belirten Çakır, \"Buradaki mağdur hayvanları kurtarma çabası içerisindeyiz. Birçok hayvana ulaşmayı başardık. Çok şükür hepsini hafif yaralı olarak kurtardık. Bir kirpi ve kaplumbağayı da kurtardık. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu an için onlara bir isim vermedik. Çünkü onlar doğal hayatlarına tekrar dönecekler.\" diye konuştu.
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Çakır, çalışmalarının yangın bitene kadar devam edeceğini dile getirdi.<br>
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Marmaris'teki yangında mahsur kalan kirpi ve kaplumbağayı hayvanseverler kurtardı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangından hayvanlar da olumsuz etkileniyor.

Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
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Marmaris'in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran'da saat 20.02'de çıkan orman yangını, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Küfre Koyu'nda 2 benzin bidonuyla yakalanan S.A.'nın jandarmadaki itirafından, ailesiyle aralarındaki ticari husumet nedeniyle kundaklama sonucu çıktığı belirlenen yangında, 4'üncü güne girildi.
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Kızılçam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 3 bin hektar alanda etkili olan yangında alevlerin Uzunöz, Kürardı ve Yeşilbelde mevkilerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere, günün ilk ışıklarıyla 3'ü Katar'dan gelen 38 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan gelen 15 uçak ile havadan müdahale edilirken, aynı zamanda söndürülen yerlerdeki soğutma çalışmaları da sürüyor. Karadan ise 253 arazöz, 1012'si orman işçisi olmak üzere 2 bin 851 personel ve 815 araçla söndürme çalışması yapılıyor.
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Alevlere müdahale eden hava unsurları arasında 12'si jandarma, 6'sı da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait toplam 18 askeri helikopterin de bulunduğu belirtildi. Söndürme çalışmalarına katılan 15 uçaktan 13'ünün Air Tracktor, 1'inin Antonov-32 tipi tanker uçak, 1'inin ise Beriev Be-200 tipi amfibik yangın söndürme uçağı olduğu öğrenildi.
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Marmaris'teki orman yangını, 4'üncü gününde
Muğla''nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının 4'üncü gününde, 3 noktada devam eden alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale başladı. Rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması beklendiği için alevlerin o saatlere kadar kontrol alınmasına çalışılırken, kritik saatler başladı.
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