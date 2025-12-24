Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Marmaris'in yanan ormanları için hazırlanan projeye AB'den 660 bin avro hibe desteği sağlandı

Marmaris'in yanan ormanları için hazırlanan projeye AB'den 660 bin avro hibe desteği sağlandı

12:3724/12/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında 29 Temmuz'da başlayan yangında 9 bin 52 hektarlık alan zarar görmüştü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021 yılında 29 Temmuz'da başlayan yangında 9 bin 52 hektarlık alan zarar görmüştü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021-2022 yıllarında çıkan büyük orman yangınlarına ilişkin hazırlanan "İklim Uyum ve Ekosistem Restorasyonu Projesi"ne Avrupa Birliği (AB) tarafından 660 bin avro hibe desteği verildi.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin sözleşmesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nda, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Daire Başkanı İsmail Raci Bayer ve proje sürecini yürüten Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal tarafından imzalandığı belirtildi.


Projenin, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"İçmeler Koyu'nda, 2021-2022 yıllarında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından ortaya çıkan erozyon, sedimantasyon, biyolojik çeşitlilik kaybı ve deniz ekosistemlerindeki bozulmaya karşı, bütüncül ve doğa temelli çözümler üretmeyi hedefleyen projeyle, 24 ay süreli bir iklim uyum ve ekosistem restorasyonu gerçekleştirilecek."


Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü ise Marmaris'in doğasını korumak, yaralarını onarmak ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.



#AB
#hibe
#Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü
#Marmaris Belediyesi
#orman yangını
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Timur Savcı kimdir?