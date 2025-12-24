Marmaris'in yanan ormanları için hazırlanan projeye AB'den 660 bin avro hibe desteği sağlandı

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, projenin sözleşmesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı AB Yatırımları Daire Başkanlığı'nda, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Daire Başkanı İsmail Raci Bayer ve proje sürecini yürüten Özel Kalem Müdürü Doç. Dr. Didem Gamze Işıksal tarafından imzalandığı belirtildi.





Projenin, AB-Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında hazırlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:





"İçmeler Koyu'nda, 2021-2022 yıllarında yaşanan büyük orman yangınlarının ardından ortaya çıkan erozyon, sedimantasyon, biyolojik çeşitlilik kaybı ve deniz ekosistemlerindeki bozulmaya karşı, bütüncül ve doğa temelli çözümler üretmeyi hedefleyen projeyle, 24 ay süreli bir iklim uyum ve ekosistem restorasyonu gerçekleştirilecek."





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ünlü ise Marmaris'in doğasını korumak, yaralarını onarmak ve iklim krizine karşı daha dirençli bir kent oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.







