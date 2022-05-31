Gündem Mayıs ayı sıcaklığı bunalttı İstanbulda Pazar günü sıcaklık rekoru kırıldı
İSTANBUL

Mayıs ayı sıcaklığı bunalttı: İstanbul'da Pazar günü sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti.

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Haber Merkezi DHA
Mayıs ayı sıcaklığı bunalttı: İstanbulda Pazar günü sıcaklık rekoru kırıldı
İstanbul'da rekor sıcaklık.

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü 34.3 derece ile mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce 1994 yılının 19 Mayıs'ında hava sıcaklığı 33.5 derece olarak kayıtlara geçmişti.

EN SON 94 SENESİNDE ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Soğuk havaların ardından Mayıs ayı sıcakları bunalttı. Mayıs sıcakları rekorları da beraberinde getirdi. 1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu. Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

95 YILIN EN SICAK GÜNÜ


Değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, “ 1927 yılından beri 95 yılın en sıcak günü oldu. 34.3 olarak ölçüldü" dedi.


Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.
"GÜNEŞİN DİK GELDİĞİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKMAYIN"


Sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Yıldırım, "Güneşin dik geldiği, özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle gençlerin, çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların güneşin dik geldiği vakitlerde, güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.
"DIŞARI ÇIKMAK İÇİN AKŞAM SERİNLİĞİNİ TERCİH EDİYORUZ"


Sivas'tan İstanbul'a tatil için gelen Nebahat Uğurlu, "Hava çok sıcak. Biz Sivas'tan geldiğimiz için kurtuluşumuz var. İki günlük tatil için geldik, gideceğiz. Biz tadını çıkaranlardanız. Sivas'ta da sıcaklıklar başlamıştı ama, en azından bizim rüzgarımız var" dedi.
Çocuğuyla sahilde yürüyüş yapan Halil Gedikli, "Sıcakla aramız iyi değil, genellikle dışarı çıkmıyoruz. Klimalı ortamı tercih ediyoruz. Akşam serinliğinde çıkmayı tercih ediyoruz" diye konuştu. Havaların ısınmasının yaz habercisi olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Kamil Gedikli, aynı zamanda bu sıcaktan rahatsız da olduğunu ifade etti.

50 metreden dökülen şelaleyi görmek için tehlikeli yolculuk
FOTOĞRAF 9
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Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesi Uzundere köyü yakınındaki 2 bin rakımlı Deşt yaylasında bulunan ve suyu 100 metre yüksekliğindeki 'Çir Taşı' adı verilen kayadan çıkıp, 50 metreden dökülen Çır Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.
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Bölge, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Ziyaretçileri çoğu, yol olmaması nedeniyle şelaleyi uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Kimisi ise tehlikeye aldırış etmeden 100 metrelik dik ve kayalık yamaçtan inip telefonla bol bol fotoğraf çekiyor. Ziyaretçiler, şelalenin çevre düzenlemesinin yapılıp turizme kazandırılmasını istedi.
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Nişanlısıyla şelaleyi görmeye gelen Muammer Tunç, \"Aslen Bingöllüyüm ama Kocaeli'de ikamet ediyorum. Her fırsatta memleketimin her karış bölgesini gezmek bana ruhen çok iyi geliyor. Çır Şelalesi'ne ilk defa geldim. \"
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\"Fakat şelaleyi yakından görmek için inip çıkarken çok zorluk çektik. Yetkililerden istirhamım en yakın zamanda burayı turistik hizmete açmaları. Burası birçok turistin gelip göreceği bir yerdir. Biz çok beğendik, dışarıdan gelenlerin de beğeneceğine inanıyorum\" diye konuştu.
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Tunç’un nişanlısı Hevin Anşin de bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılması gerektiğini dile getirerek, \"Bingöl'de yaşıyorum. Nişanlım Kocaeli'den geldi. Çır Şelalesi daha önceden ailemle birlikte gelip gördüğüm yerdi. Geldiğimiz zamandaki gibi hiçbir şey yapılmamış. Yol, basamak olmadığı için inip çıkmakta zorluk çekiyoruz\" dedi.
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50 metreden dökülen şelaleyi görmek için tehlikeli yolculuk
Bingöl'de 50 metre yükseklikten dökülen Çır Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye yol olmaması nedeniyle ziyaretçiler şelaleyi uzaktan izlemeyi tercih ederken, bazıları ise tehlikeyi göze alıp 100 metrelik dik yamaçtan inip telefonla hatıra fotoğrafı çekiyor.

Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar
FOTOĞRAF 9
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Yüksek rakımlı dağların dik yamaçlarındaki yerleşim yerlerinde her yıl mayıs ayında büyük emek harcanarak imece usulüyle çeltik ekiliyor.
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İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Avlak mezrasındaki çiftçiler, köyün eski adını taşıyan iri taneli \"Kursunç\" pirincini üretiyor.
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Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçiler, dizlerine kadar battıkları çamur havuzların içini su doldurarak çeltik tohumlarını toprakla buluşturuyor.
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Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, önemli bir tarım ve hayvancılık kenti olan Bitlis'te her türlü bağ ve bahçe ürünü yetiştirildiğini söyledi.
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Bitlis'e has katma değeri olan ürünlerin de yetiştirildiğini anlatan Çelik, şöyle konuştu:<br><br>\"Örneğin ilimizde yaklaşık 150-200 yıldan beri çeltik üretiliyor. Nadide bir üretim çeşidimizdir. İlimizin güney köyleri ile Hizan'ın Karbastı köyü ve bağlı 6 mezrasında çeltik tarımı yapılıyor. Yaklaşık 150 hanenin bulunduğu Karbastı köyü ve 6 mezrasında bin dekardan fazla alanda çeltik üretimimiz mevcuttur. Kullandığımız tohumlar 200 yıllık ata tohumlarıdır. Üretilen çeltikleri köydeki eski taş değirmende öğüterek piyasaya arz etmekteyiz. Dekarda yaklaşık 350-400 kilogram verimimiz mevcut. 2021'de Karbastı köyü ve mezralarında 350 ile 400 ton arasında çeltik elde ettik. Üretimimizin tamamının ilimize katma değeri 10 milyon lira civarındadır.\"
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Avlak mezrasında pirinç eken 65 yaşındaki Abdulmecit Üge ise \"Kursunç\" pirincinin çok lezzetli olduğunu ve talep gördüğünü dile getirerek, \"Dedelerimizden bu yana pirinç ekiyoruz. Pirinçle gelir elde edilir ancak arazi az olduğu için fazla ekemiyoruz. Pirinç ekmenin zorlukları var. Pirincimiz çok lezzetli ve diğer pirinçlerden daha iyidir. Ekimi zor, çamurla uğraşıyorsunuz. 50 yıldır pirinç ektiğimizi hatırlıyorum ama bizden önce de ekiliyordu. Fazla ekenler pirinçleri satıyor.\" diye konuştu.<br><br>
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Çamur havuzlarına geleneksel yöntemlerle pirinç ekiyorlar
Hizan'ın Karbastı köyü ve mezralarının verimli topraklarında geleneksel yöntemlerle pirinç ekimi devam ediyor.


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