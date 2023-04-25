Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı

Vatanı görevini yerine getirmek isteyen binlerce gencin beklediği mayıs ayı askerlik celp yerleri büyük bir heyecanla takip ediliyor. Askerlik yerleri sorgulama ekranı için geri sayım başladı. MSB 2023 askerlik celp tarihleri Nisan ayının sonuna yaklaşırken merak konusu oldu. 2023 MSB Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte Askerlik yerleri e devlet sorgulama ekranı 2023...