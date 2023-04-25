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Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları açıklandı

Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askere gitmek için gün sayan kişiler tarafından merakla bekleniyordu. Mayıs ayı celbi sınıflandırma sonuçları, e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden görüntülenebilecek. İşte 2023 MSB mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı.

12:02 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden sorgulanabiliyor.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.




#askerlik
#MSB
#mayıs
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