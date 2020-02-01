Gündem MEB açıkladı Burs ödemleri öğrencilerine banka hesaplarına yatırılmaya başladı
EĞİTİM

MEB açıkladı: Burs ödemleri öğrencilerine banka hesaplarına yatırılmaya başladı

MEB açıkladı: Burs ödemleri öğrencilerine banka hesaplarına yatırılmaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), burs ödeneklerinin öğrencilerin banka hesaplarına yatırılmasına başlandığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bir gazetede yer alan "Kriz öğrenciyi de vurdu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Bakanlık merkez birimleri tarafından il müdürlüklerine gönderilen resmi bir yazı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Hazine ve Maliye Bakanlığı, öğrencilerin burs ödemeleri sürecinin tarafı değildir. 2020 mali yılı bütçe ödeneklerinin üç aylık dönemler halinde ilgili kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kullanımını sağlayan 'Ayrıntılı Harcama Programı' Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup söz konusu burs ödenekleri de bu çerçevede serbest bırakılmıştır. Burs ödeneklerinin öğrencilerimizin banka hesaplarına yatırılmasına başlanmış ve devam edilmektedir."
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