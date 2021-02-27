MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar 2 Mart salı günü açılacak Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Haber Merkezi 27 Şubat 2021, 14:07 Son Güncelleme: 27 Şubat 2021, 14:27 DHA