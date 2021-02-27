Gündem MEBden yüz yüze eğitim açıklaması Okullar 2 Mart salı günü açılacak
EĞİTİM

MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okullar 2 Mart salı günü açılacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan yüksek riskli şehirler için yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da koronavirüs aşısı oldu
OYNAT 01:52
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da koronavirüs aşısı oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'da aşılama sürecini başlattı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitimcinin aşılama programı başlamış olacak İlk doz aşıyı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptırdı.

Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Arifegazili İlkokulunda aşılama sürecinin startını verecek. MEB, yüz yüze eğitime giren öğretmenler öncelikli olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı.


Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması: Tüm hazırlıklar tamam

MEB'ten yüz yüze eğitim kararı: 1 Mart'ta başlıyor
GÜNDEM
MEB'ten yüz yüze eğitim kararı: 1 Mart'ta başlıyor
Abone Ol Google News
Otogarda yangın

Otogarda yangın

Bayrampaşa'daki yangına itfaiye müdahale ediyor.
Korkutan manzara!

Korkutan manzara!

Onlarcası ölü halde su üzerine çıktı.
İki Martta başlıyor

​Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim açıklaması

Duygulandıran klip

Duygulandıran klip

​Videoyu Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız seslendirdi.

Soydaşlarımızın yanındayız

Soydaşlarımızın yanındayız

​Kardeş belediyeden Yıldırım'a ziyaret.

Türkiye Akdeniz<br>ülkesi dışlanamaz

Türkiye Akdeniz
ülkesi dışlanamaz

Yunan Başbakan'a dış politika dersi..

30 yıllık gurbet<br>hayatına son verdi

30 yıllık gurbet
hayatına son verdi

​Köyünde kendi işinin patronu oldu, talebe yetişemiyor.

Türkiye'de bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​İstanbul'a çok yakın doğada lüks çadırda tatil keyfi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.