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İSTANBUL

Halk otobüsü köprü ayağına çarptı: Yaralılar var - Son dakika haberleri

Halk otobüsü köprü ayağına çarptı: Yaralılar var

Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Halk otobüsü önce otomobille çarpıştı sonra köprü ayağına çarptı.
Halk otobüsü önce otomobille çarpıştı sonra köprü ayağına çarptı.

Şişli'de bir otomobil ve özel halk otobüsünün karıştığı trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde Levent istikametine giden, Reşat K. yönetimindeki 34 HY 3543 plakalı özel halk otobüsü, yola çıkan Emir Haktan C. yönetimindeki 34 FR 3330 plakalı otomobille çarpıştı. Halk otobüsü daha sonra köprünün ayağına çarparak durabildi.

Kazada, otobüs şoförü Reşat K. ile otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda oluşan trafik yoğunluğu, ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından sona erdi.

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