Halk otobüsü köprü ayağına çarptı: Yaralılar var - Son dakika haberleri Halk otobüsü köprü ayağına çarptı: Yaralılar var Mecidiyeköy'de içinde yolcu olan halk otobüsü köprü ayağına çarptı. Kazada yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Haber Merkezi 27 Eylül 2018, 20:34 Son Güncelleme: 27 Eylül 2018, 22:25 AA