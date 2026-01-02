Meclis’in önceliği bahis ve fahiş aidatlar

Bütçe maratonu ve 11'inci Yargı Paketi'ni geride bırakarak yeni yıl tatiline giren TBMM’yi 2026 yılında yoğun bir yasama süreci bekliyor. Meclis'in gündemine ilk taşınacak düzenlemenin sanal bahisle mücadeleyi de içeren 25 maddelik kanun teklifi olması beklenirken, site aidatlarına çeki düzen verecek kanun teklifi de yeni yılın ilk kanun teklifi olabilir.

Kök maaş yetersizliğinden ötürü enflasyon farkından faydalanamayan ve emekli aylığı en düşük emekli maaşının altında kalan emeklilere Meclis kararıyla refah payı veriliyor. Düzenlemeden 3,7 milyon ile 4 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Asgari ücretin artırılmasından sonra yeniden belirlenen asgari ücret desteğinin artırılması için de Meclis kararı gerekiyor. Asgari ücret destek ödemesi 1101 liradan 1270 liraya yükseltilmişti. Bu iki düzenleme de ivedilik taşıdığı için Meclis'e sunulacak ilk kanun teklifine eklenecek.





SANAL BAHİSLE MÜCADELE

Sanal bahis ve yasa dışı kumarla mücadele kapsamında hazırlanan düzenlemeyle hem erişim hem de finansal boyut düzenlenecek. Yasa dışı bahis sitelerine erişimin daha hızlı engellenmesi, para transferlerine sıkı denetim getirilmesi, suça aracılık edenlere getirilecek ağır yaptırım ve dijital platformların yeni yükümlülüklere bağlanması da pakette yer alacak. Teklifle, özellikle gençleri hedef alan yasa dışı bahis ağının önüne geçilecek ve kayıt dışı ekonomi azaltılacak.





KİRADAN FAZLA AİDAT OLMAYACAK

TBMM'ye ilerleyen günlerde sunulması beklenen ilk kanun tekliflerinden birisi de fahiş site aidatlarıyla ilgili yasal düzenleme olacak. Düzenlemeyle “Kiramdan fazla aidat ödüyorum” şikayetlerine son verilecek.





SAHTE DİPLOMAYA 5 YIL HAPİS

AK Parti, 25 maddeden oluşan ve yükseköğretimde usulsüzlüklerle mücadeleyi kapsayan yeni bir düzenleme hazırlığında. Sahte diploma, mezuniyet belgesi ve sertifika düzenleyen ya da düzenletenlere 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Başkası adına tez yazan, üreten ya da aracılık edenlere ise adli para cezası uygulanacak.





DOĞUM İZNİ UZATILACAK

Aile ve sosyal politikalar kapsamında gündeme gelen düzenleme ile de doğum izninin uzatılması hedefleniyor. Anne için doğum izni süresi 24 haftaya, babalık izninin süresi ise 10 güne çıkarılacak. Esnek ve kademeli dönüş modelleri ile kadın istihdamını koruyucu düzenlemeleri içerecek teklifle hem doğurganlık oranı desteklenecek hem de kadınların iş gücünden kopması önlenecek.





SOSYAL MEDYAYA YAŞ KISITI

Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme ile 16 yaşın altına sosyal medya kısıtlaması, kimlik doğrulama yükümlülüğü, platformlara içerik denetimi sorumluluğu ve ailelerin kontrol mekanizmasına dahil edilmesi sağlanacak. Düzenleme, dijital bağımlılıkla mücadele ve çocukların çevrimiçi güvenliği gerekçesiyle hazırlanıyor.





12'NCİ YARGI PAKETİ

Yargı reformu kapsamında hazırlanan 12’nci Yargı Paketi de ceza adalet sisteminde değişiklikler öngörüyor. Bazı suçlarda ceza alt ve üst sınırları yeniden düzenlenecek, tutuklama ve infaz uygulamalarında değişikliğe gidilerek yargı süreci hızlandırılacak.



