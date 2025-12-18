Yeni Şafak
Meclis'in yeni yıl gündemi anayasa

Meclis’in yeni yıl gündemi anayasa

04:0018/12/2025, Perşembe
G: 18/12/2025, Perşembe
Fotoğraf: Arşiv

2026’nın ilk aylarında AK Parti, muhalefet partilerinin kapısını yeni anayasa için çalacak.

AK Parti'nin ajandasında TBMM'nin denetim yetkilerinin artırılması başta olmak üzere bir dizi öneri yer alıyor. Bakanların Meclis'e karşı sorumluluğunun artırılması için sözlü soru önergelerinin yeniden getirilmesi gündemde. Bakanların her ay Genel Kurul'a gelerek milletvekillerinin sözlü soru önergelerini yanıtlaması sağlanacak. Böylece yasama erkinin denetim gücü artırılacak. Bürokrat atamalarının da bakanlık onayı ile sağlanması planlanıyor. Bakan yardımcılığının tamamen kaldırılıp müsteşarlık makamının geri getirilmesi,

AK Parti'nin anayasa değişikliğine bağlı olarak sunacağı önerilerden.


