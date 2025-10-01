Meclis'te yeni yasama yılı başladı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamalar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışında konuştu. Kurtulmuş, "Meclis güçlü mekanizmasını yeni dönemde de uygulayacak" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı açılışında konuştu.
Numan Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:
"Gazze işgaline karşı TBMM hep bir arada durdu.
Meclis güçlü mekanizmasını yeni dönemde de uygulayacak.
Çağdaş, yeni bir anayasa hazırlamalıyız.
Meşruiyet tartışmaları TBMM için yok hükmündedir.
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#TBMM
#Numan Kurtulmuş
#28. Dönem 4. Yasama Yılı