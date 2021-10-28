Gündem Megakentte elektrikli scooter denetim bilançosu 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza
İSTANBUL

Megakentte elektrikli scooter denetim bilançosu: 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza

İstanbul genelinde elektrikli scooter kullananlara yönelik yapılan denetimlerde kurallara uymayan 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

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Haber Merkezi DHA
Megakentte elektrikli scooter denetim bilançosu: 86 kişiye toplam 30 bin 932 lira ceza
Denetimler 3 gün sürdü.

İstanbul genelinde 25 - 26 - 27 Ekim 2021 tarihlerinde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetimler yapıldı.

Denetimlerde toplam 260 adet elektrikli scooter kontrol edildi. 14 adet bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürülmesi, 26 adet yaya yolunda sürülmesi, bir adet araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken zorlaştırıcı veya tehlike doğurucu davranışlarda bulunması, 4 adet sürücü dışında başka kişilerin taşınması, 7 adet de yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak ile diğer ilgili maddelerden 34 adet olmak üzere toplam 86 adet idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.

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Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
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Scooter sürücüsü kapısını açan araca çarpınca İETT otobüsünün altında ezildi
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İlknur Akkaya yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan İETT şoförü M.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kapıyı açan araç sürücüsü R.Ö'nün, ilk ifadesinde 'Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı' dediği öğrenildi.


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