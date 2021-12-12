Gündem Mehmet Metinerin acı günü Ablasını son yolculuğuna uğurladı
İSTANBUL

Mehmet Metiner’in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı

AK Parti eski Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mehmet Metiner’in vefat eden Asiye Yılmaz için dün Esenyurt Hz. Ömer Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mehmet Metiner, aile yakınları ve sevenleri katıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mehmet Metiner’in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı
Mehmet Metiner’in koronavirüs nedeniyle vefat eden ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti eski Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mehmet Metiner’in koronavirüs nedeniyle vefat eden ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Metiner’in ablası Asiye yılmaz (71) önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı
OYNAT 00:56
Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı
AK Parti Eski Milletvekili ve Yeni Şafak Yazarı Mehmet Metiner, katıldığı canlı yayında, ablasının vefat haberini aldı. Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından programın moderatörü reklam arası verdi. Metiner'in ablası Asiye Yılmaz, bir süredir koronavirüs yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Metiner, ablasının vefat haberini katıldığı bir televizyon programında aldı. Vefat eden Asiye Yılmaz için dün Esenyurt Hz. Ömer Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mehmet Metiner, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Asiye Yılmaz’ın naaşı, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

Asiye Yılmaz-Mehmet Metiner
Asiye Yılmaz-Mehmet Metiner

Mehmet Metiner, “Korona kaynaklı bir ölüm maalesef. Ablam aşı olmamıştı, belki olsaydı daha farklı olabilirdi, ömrü buraya kadarmış. İnşallah bütün vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olurlar ve gerekli tedbirleri almakta gecikmezler.” dedi.

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