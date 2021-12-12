Mehmet Metiner’in acı günü: Ablasını son yolculuğuna uğurladı
AK Parti eski Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mehmet Metiner’in vefat eden Asiye Yılmaz için dün Esenyurt Hz. Ömer Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mehmet Metiner, aile yakınları ve sevenleri katıldı.
AK Parti eski Milletvekili ve gazetemiz yazarı Mehmet Metiner’in koronavirüs nedeniyle vefat eden ablası Asiye Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir yoğun bakımda Kovid-19 tedavisi gören Metiner’in ablası Asiye yılmaz (71) önceki akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Metiner, ablasının vefat haberini katıldığı bir televizyon programında aldı. Vefat eden Asiye Yılmaz için dün Esenyurt Hz. Ömer Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Mehmet Metiner, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Asiye Yılmaz’ın naaşı, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.
Mehmet Metiner, “Korona kaynaklı bir ölüm maalesef. Ablam aşı olmamıştı, belki olsaydı daha farklı olabilirdi, ömrü buraya kadarmış. İnşallah bütün vatandaşlarımız bir an önce aşılarını olurlar ve gerekli tedbirleri almakta gecikmezler.” dedi.