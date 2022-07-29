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İSTANBUL

Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı: Ehli hal bir abimizdi

Fatih’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası olan Kaya’nın cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan tabuta omuz verdi. Merhumu Unkapanı’ndan tanıdığını anlatan Erdoğan, “O zaman ben de gıda piyasasında çalışıyordum. Oradan gelen hukukumuz var. Ehli hal bir ağabeyimizdi ve o günden bugüne hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı: Ehli hal bir abimizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kaya’nın cenaze törenine katıldı.

Fatih’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası olan Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde, merhumun ailesi taziyeleri kabul etti.

Mehmet Nimet Kaya
Mehmet Nimet Kaya

Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merhumu Unkapanı’ndan tanıdığını belirterek “Ehli hal bir ağabeyimizdi ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik” dedi.

ERDOĞAN OMUZLADI

Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz, Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. Allah razı olsun, o da bizleri sevdi.” Erdoğan’ın tabutunu omuzladığı Kaya’nın cenazesi, defnedileceği Siirt Tillo’ya gönderildi. Fatih’te, aşırı hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Burak Sabay, otomobille çarpışmıştı. Hayatını kaybeden Sabay’ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği belirlenmişti.

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