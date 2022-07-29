Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı: Ehli hal bir abimizdi

Fatih’te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden İstanbul Tillolular Derneği Başkanı Mehmet Nimet Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya’nın babası olan Mehmet Nimet Kaya için Fatih Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninde, merhumun ailesi taziyeleri kabul etti.

Mehmet Nimet Kaya

Törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, merhumu Unkapanı’ndan tanıdığını belirterek “Ehli hal bir ağabeyimizdi ve o günden bugüne de hukukumuzu devam ettirdik, bugünlere geldik” dedi.

ERDOĞAN OMUZLADI

Erdoğan, şöyle devam etti: “Biz, Allah için Nimet ağabeyimizi çok sevdik. Allah razı olsun, o da bizleri sevdi.” Erdoğan’ın tabutunu omuzladığı Kaya’nın cenazesi, defnedileceği Siirt Tillo’ya gönderildi. Fatih’te, aşırı hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Burak Sabay, otomobille çarpışmıştı. Hayatını kaybeden Sabay’ın ön tekerini kaldırarak ilerlediği belirlenmişti.