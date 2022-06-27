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POLİTİKA

Mehmet Tevfik Göksu CHP'li belediyelerin 'engelleniyoruz' iddiasına rakamlarla cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li belediyelerin 'engelleniyoruz' iddiasına rakamlarla yanıt verdi. Göksu, "2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5,6 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2,6 milyar fazla para gelmiştir. Bu iki örnek bile tek başına CHP’li belediyelerin 'engelleniyoruz' ve 'kaynaklarımız kesiliyor' algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Tevfik Göksu CHPli belediyelerin engelleniyoruz iddiasına rakamlarla cevap verdi
Mehmet Tevfik Göksu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu, CHP'li belediyelerin 'engelleniyoruz' iddiasına yanıt verdi. Göksu, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının, seçilmelerinin 4'üncü yılına girmelerine rağmen kamuoyunun karşısına icraatları ve projeleri ile çıkmadıklarını söyledi.

"MECLİSE SUNULAN DOSYALARIN YÜZDE 97'SİNE 'EVET' DEMİŞİZ"

Göksu, "CHP tarafından yönetilen bu 11 Büyükşehir Belediyesinin AK Parti Grup Başkan Vekilleri olarak, bizlere verilen meşru muhalefet sorumluluğunu, şehirlerimiz için en faydalı şekilde sürdürme gayreti içerisinde olmaya devam edeceğiz. Örrneğin İstanbul Büyükşehir Meclisine gelen 4 bin 64 dosyanın, 3 bin 955’ine olumlu oy kullanmışız. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, meclise sunduğu dosyaların yüzde 97,4’üne 'evet' demişiz. Ankara Büyükşehir Belediyesinde de meclise gelen 6 bin 229 dosyanın, 6 bin 33’üne olumlu oy kullanmışız. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesinin meclise sunduğu dosyaların yüzde 97’sine 'evet' demişiz. Bizde durum böyleyken, söz konusu CHP zihniyeti, bu şehirlerde muhalefette olduğu dönemde, meclise gelen ve şehirlerimiz için hayati önem taşıyan tüm projelere ya 'hayır' demişler, ya da engellemek için ellerinden geleni yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERDEN UZAK İDDİALAR

Göksu, yapıcı muhalefet anlayışlarına rağmen, CHP'li belediyelerin her defasında belediye meclisleri ile birlikte, hükümeti suçladığına dikkat çekerek, "2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 20 milyar TL'dir. Oysa 2021 yılında merkezi bütçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesine 25,6 milyar TL para gelmiştir. Benzer bir durum Ankara için de geçerlidir. 2021 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin merkezi hükümetten geleceğini öngördüğü para 6,7 milyar liradır. Aynı yıl merkezi bütçeden Ankara Büyükşehir Belediyesine gelen para ise, 9,3 milyar TL’dir. Yani 2021 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine beklentisinden 5.6 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesine ise beklentisinden 2.6 milyar fazla para gelmiştir. Bu durum diğer büyükşehir belediyelerinde de aynıdır. Yukarıda ifade ettiğimiz iki örnek bile tek başına CHP’li belediyelerin 'engelleniyoruz' ve 'kaynaklarımız kesiliyor' algısının ne kadar gerçeklerden uzak olduğunu göstermektedir" dedi.

"BURADAN HODRİ MEYDAN DİYORUZ"

Göksu, AK Parti'nin 20 yıldır ülkede taş üstüne taş koymak için gece gündüz çalışmakla kalmadığına, ülke için bir çivi dahi çakmak isteyen her kurumun önünü sonuna kadar açtığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Demokratik geleneğimiz, hukukumuz, toplumsal dinamiklerimiz şunu ortaya koymaktadır ki, projesi, gayreti, hizmet aşkı ve becerisi olan hiç kimse, millete hizmet yolunda engellenemez. Yakın tarihimiz ve AK Parti'nin bizatihi kurumsal hikayesi tek başına bunun en büyük ispatıdır. Bizler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ, Hatay Büyükşehir Belediye Meclislerinin AK Parti Grupları olarak, CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanına çağrımızdır; 'Engelleniyoruz' yalanıyla etrafınıza çektiğiniz algı ve manipülasyon duvarlarının içinde oluşan konfor alanından çıkın ve şehirlerinize bakın. Bunu yaptığınız takdirde, şehirlerinizin önündeki en büyük engelin bizatihi sizler ve CHP zihniyeti olduğunu göreceksiniz. Bunu kendiniz için yapmaya cesaretiniz yoksa, lütfen çocuklarınız ve ülkemizin geleceği için yapın. Eğer bu cesareti gösteremiyorsanız ya da bu cesareti göstermenize birileri müsaade etmiyorsa, sizin belirleyeceğiniz herhangi bir mecrada, aziz milletimizin huzurunda bu engellenme yalanınızı açık ve seçik olarak tartışmaya hazırız. Buradan 'hodri meydan' diyoruz ve tüm samimiyetimizle soruyoruz? Bu güne kadar, başkanı olduğunuz şehirlerde, o şehrin gençleri için, kadınları için, çocukları için ve o şehrin geleceği için, belediye meclislerine tek bir proje getirdiniz mi? Hangi projeyi getirdiniz de, AK Parti grupları 'hayır' dedi ? Ya bu sorumuzun cevabını dürüstçe çıkıp milletimize verirsiniz, ya da sizleri tüm kamuoyu önünde yalancı ve müfteri ilan ettiğimizi beyan ediyoruz."

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