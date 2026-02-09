Melisa bebeğin şüpheli ölümü

İstanbul Beyoğlu’nda 6 aylık Melisa D., yüksek ateş şikâyetiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından anne ve bakıcı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı. Olay, önceki gece Bülbül Mahallesi’nde meydana geldi.İddiaya göre, Deniz D. (41) ve 2022 yılında Türkiye'ye gelen Kenyalı Lindah Nyamoıta S. (26) çiftinin çocukları olan 6 aylık bebek Melisa D.'yi annesi Sierra Leone uyruklu bakıcı olan Isha K. (34)'ye bırakıp işe gitti. Gece saatlerinde bebeğin ateşlendiğini fark eden bakıcı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yüksek ateşe bağlı nöbet geçirdiği belirlenen Melisa D., ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BEBEĞİ HAREKETSİZ BULMUŞ

Bakıcı ifadesinde, bebeğin kendisine getirildiğinde hasta olduğunu ve gece bebeğin bezini değiştirmek için kalktığında hareketsiz olduğunu görerek ambulansa haber verdiği söyledi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin bebeği alıp hastaneye götürdüğü, ancak bakıcının ise ambulansa binmeyip yaklaşık 2 saat boyunca bebeğin götürüldüğü hastaneyi öğrenmek için dolaştığı tespit edildi.

ANNE VE BAKICI TUTUKLANDI

Anne ifadesinde bebeğinin hasta olmadığını söylerken, baba ise bir haftadır anne ve çocuğu görmediğini ifade etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen anne Lindah Nyamoıta S. ile bakıcı Isha K. çıkarıldıkları mahkemece 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.







