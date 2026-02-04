Çiftlik evinde dehşet: Beton altından 23 kemik ortaya çıktı, 15 yıllık cinayet aydınlandı

23 kemik parçası bulundu

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanın iddianame tamamlandı. İddianamede Kadir Sarıkavak için ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede soruşturma kapsamında çitlikte yapılan aramada, ahırın beton kısmında yapılan kazı çalışmasında 23 kemik parçası ve cesedin sarıldığı halı bulunduğu belirtildi. Bulunan kemiklerin DNA testinde ise Altar’ın ailesinin DNA’sı ile uyuşmadığı tespit edildiğine yer verildi. Kemiklerin ise o dönemde aynı çiftlikte çalışıp kayıp olan Bekir Özkay’a ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. İddianamede Sarıkavak’ın cep telefonunda yapılan incelemede ise cinayet sonrası alınan cezalar vb. gibi konularda araştırma yaptığının saptandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.