Çiftlik evinde dehşet: Beton altından 23 kemik ortaya çıktı, 15 yıllık cinayet aydınlandı

14:024/02/2026, Çarşamba
DHA
Karaman'da 2011 yılında kaybolan Mevlüt Ozan Altar'ı (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Kadir Sarıkavak hakkında ‘müebbet hapis’ cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında arama yapılan Sarıkavak’a ait çiftlikte bulunan 23 kemik parçasında yapılan DNA testinde ise Altar’ın ailesinin DNA’sı ile uyuşmadığı tespit edildi.

Karaman'da 2011 yılında Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybolduğunu belirten annesi Ayşe Atlar, kayıp başvurusunda bulundu. O dönemde jandarma tarafından yapılan arama çalışmalarında Atlar'ın izine rastlanmadı. Ayşe Atlar, 2024 yılında oğlunun bulunması için bir televizyon programını katıldı. Atlar, programda günlerce oğlunun kaybolmasının ayrı yaşadığı eşiyle ilgisi olduğunu savundu. Ayşe Atlar'ın iddiaları sonrası jandarma, kayıp dosyasını yeniden açtı. Jandarma, çalışmalarının ardından kayıp olayının jandarma sorumluluk alanında gerçekleşmediğini belirterek, dosyayı polise devretti.


Özel ekip kuruldu

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip, Atlar ile ilgili delilleri tek tek inceledi. 60'ın üzerinde kişinin ifadesine başvuran polis, şüphelendikleri kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının izniyle teknik ve fiziki takibe başladı. Çalışmalar sonucunda polis, Mevlüt Ozan Atlar'ın 4 arkadaşı ile birlikte Karaman'da birisinden araç aldığını, aracın parasını ödemeden gidip, Konya'da sattıklarını belirledi. Daha sonra Atlar'ın arkadaşlarıyla parayı paylaştıktan sonra Karaman'a döndüğü, diğer arkadaşlarının başka illere gittiği saptandı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, Karaman'a dönen Mevlüt Ozan Atlar'ın, evine uğramadan daha önce çalıştığı Kadir Sarıkavak’a ait çiftliğe maaşından kalan alacağını istemeye gittiğini tespit etti. Atlar'a ait cep telefonu sinyalinin de en son çiftlik bölgesinde alındığı belirlendi. 

Araştırmasını derinleştiren polis, çiftlik sahibi Kadir Sarıkavak’ın, Atlar'a ait cep telefonunu sattığını tespit etti. 6 ay süren çalışmanın ardından geçen yıl şubat ayında Karaman, Ankara ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik sahibi Kadir Sarıkavak oğlu İ.S. ve olaya karıştığı öne sürülen T.Ö., H.E. ve A.Ç. gözaltına alındı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden suçlamaları kabul etmeyen Kadir Sarıkavak, Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Diğer 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

23 kemik parçası bulundu

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanın iddianame tamamlandı. İddianamede Kadir Sarıkavak için ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca iddianamede soruşturma kapsamında çitlikte yapılan aramada, ahırın beton kısmında yapılan kazı çalışmasında 23 kemik parçası ve cesedin sarıldığı halı bulunduğu belirtildi. Bulunan kemiklerin DNA testinde ise Altar’ın ailesinin DNA’sı ile uyuşmadığı tespit edildiğine yer verildi. Kemiklerin ise o dönemde aynı çiftlikte çalışıp kayıp olan Bekir Özkay’a ait olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. İddianamede Sarıkavak’ın cep telefonunda yapılan incelemede ise cinayet sonrası alınan cezalar vb. gibi konularda araştırma yaptığının saptandığı anlatıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

