Aydın'da dehşet: Evli çift evlerinde oğulları tarafından ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, her ikisi de 79 yaşında olan Turgut ve Nuran Çakaloğlu çifti, oğulları tarafından evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

Anne ve babasını kanlar içinde buldu

Olay bugün saat 18.00 sıralarında Efeler ilçesinin Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'nde bulunan müstakil dubleks evde meydana geldi. Aynı ilçede oturan Doktor Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun evine geldi. Eve giren Ahmet Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. DR. Çakaloğlu’nun ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin, baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

"Evden kavga sesleri duyduk"

Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cenazeleri savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.







