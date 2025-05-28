Menderes, Zorlu ve Polatkan dualarla anıldı

27 Mayıs dolayısıyla siyasiler sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "27 Mayıs, bir daha yaşanmaması adına tarihi bir ders niteliğindedir. Bir kez daha tüm kararlılığımızla vurguluyoruz ki hiçbir darbeyi meşru görmedik, asla görmeyeceğiz. 27 Mayıs darbesini bir kez daha telin ediyor, darbenin kurbanları Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyoruz" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de mesajında 27 Mayıs darbesinin Türkiye siyasi tarihindeki zincirleme kötülüklerin en büyük sebeplerinden olduğunu belirtti. Çelik, "Millet iradesine kasteden her türlü lanetli girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şunları söyledi: "Üzerinden yıllar geçse de demokrasimizin yaşadığı bu acı tecrübeyi hiçbir zaman unutmadan her türlü vesayet anlayışına karşı demokrasimizi korumaya devam edeceğiz."