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POLİTİKA

Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara yanıt veren Akşener, "CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meral Akşener: CHPye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşan Akşener, altılı masadaki partilerin noter görevinde olmadığını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı koyma hakları var. Diğer genel başkanların da hakkı var. O masada bir tek 'Ben aday değilim' dedim. Bu bir feragattır. Bunu yaparken tek adayla, kazanacak adayla gitmenin, ucube sistemi en kısa sürede değiştirmek için mutlaka Cumhurbaşkanlığını kazanmak, bir de geçiş için, parlamentoya geçiş için ikili bir düzenek bu. Bunu savunmanın içindeki samimiyet anlaşılsın diye bir feragat yaptım. Hiç pişman değilim." dedi.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLI'NA İTİRAZIMIZ YOK"

Ne Mansur Yavaş'ın ne de Ekrem İmamoğlu hakkında olumsuz düşünceye sahip olmadığını belirten Akşener, "İster Mansur Bey, ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok dedim. Aday olurlar, olmazlar, aslolan kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

"CHP'DEN ALACAKLI HALE GELDİK"

CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Akşener, "CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Çünkü iddiaların tersine biz hiçbir belediyede hiçbir şeyimiz, hiçbir kuruluşta da yönetim kurulu üyemiz yok. Bunu bizzat biz istemedik. Ellerini ayaklarını serbest bırakalım bu arkadaşları. Mansur Yavaş'tan de bir genel müdürlük talebim olmadı. Bunlar Mansur Yavaş'ın kendi çerçevesi içinde atadığı insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
OYNAT 01:22
Meral Akşener: CHP'ye borcumuzu ödedik hatta alacaklı hale geldik
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirdi. CHP'nin İYİ Parti'ye milletvekili verdiği için Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceği yönündeki iddialara yanıt veren Akşener, 'CHP'ye borcumuzu 31 Mart'ta ödedik, hatta alacaklı hale döndük' ifadelerini kullandı.

“CHP babamın partisi” diyen Akşener daha önce de Babam ‘Paşacı-Türkeşçi’ demişti
OYNAT 00:35
“CHP babamın partisi” diyen Akşener daha önce de Babam ‘Paşacı-Türkeşçi’ demişti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, geçtiğimiz hafta Kocaeli'deki konuşmasında söylediği “CHP benim babamın partisi. Rahmetli babamın rahmetli İnönü ile fotoğrafı var. Sonra paylaşırız” sözleri çok konuşulmuştu. Akşener, 23 Mayıs 2020'de konuk olduğu Halk TV yayınında ise “Benim babam paşacıydı. 60 ihtilalinden sonra Türkeşçi oldu” şeklinde bir demeç vermişti. İki farklı açıklaması, sosyal medyanın gündeminde.

Akşener'in başdanışmanı Ümit Dikbayır CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı
OYNAT 00:36
Akşener'in başdanışmanı Ümit Dikbayır CHP'li belediye tarafından işten atıldığı için dert yanan vatandaşı tartakladı
Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanına giden bir vatandaş, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinden haksız yere işten çıkarıldığını söyledi. Akşener, Mersin'de ittifak yapılmadığını söylerken, İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ümit Dikbayır, kucağında bebeği olan vatandaşı tartaklayarak bölgeden uzaklaştırdı.
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