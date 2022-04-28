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Gündem Akşenerin denetim yok iddiasına TOKİden yanıt Kurumu yıpratmayı hedefleyen mesnetsiz iftiralar
ANKARA

Akşener'in 'denetim yok' iddiasına TOKİ'den yanıt: Kurumu yıpratmayı hedefleyen mesnetsiz iftiralar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM Grubundaki sözleriyle ilgili, "İYİ Parti Genel Başkanının TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir" açıklamasını yaptı. Ayrıca yapılan açıklamada, "Kurumu yıpratmayı hedefleyen maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemeli" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi İHA
Meral Akşenerin denetim yok iddiasına TOKİden yanıt: Kurumu yıpratmayı hedefleyen mesnetsiz iftiralar
Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında TOKİ’nin elindeki devlet arazilerinin, satış işlemlerini inceleyeceklerini söyleyerek, "TOKİ, hiçbir kuruma karşı hesap vermiyor. Bütçesi Meclis'e gelmiyor. Yani TOKİ’nin, devlet bütçesi içindeki yeri belirsiz" dedi.

TOKİ’den Akşener'e yanıt gecikmedi. TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 1984 yılında kurulan TOKİ’nin ülkede nitelikli konut üretimi misyon ve hedefleri doğrultusunda vatandaşların anayasal konut edinme hakkını ve özellikle dar gelirli vatandaşlar için nitelikli ve erişilebilir sosyal konut üretmek amacıyla ana misyon ve hedefleri doğrultusunda 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konutu tamamladığına dikkat çekildi.

Kurum olarak 2985 sayılı Kanunun verdiği yetki ve sorumluluk, kalkınma ve eylem planlarının öngördüğü çerçevedeöncelikle dar ve orta gelirli vatandaşlara sosyal konut ihtiyaçlarının karşılanması ile deprem bölgelerindeki konutların yapımı yönündeki bu çalışmaları sürdürme hedefinin, İdarelerinin önemli bir motivasyon kaynağı olduğu vurgulanarak şöyle denildi:


"Kurumsal amaçlarımızdan biri de konut sektörünü örnek uygulamalarımızla disipline etmektir. Bu amaçla son yıllarda üretim payımızı yüzde 8’lerden yüzde 14’lere yükselttik. 2002 yılından günümüze kadar 1 milyon 100 bin konut rakamına ulaşılmış ve vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Konuta erişmekte zorluk çeken vatandaşlarımızı ev sahibi yapabilmek amacıyla bir görev bilinciyle hareket ettik. Dünyada bir benzeri bulunmayan bu başarıyı sağlayan kurumumuz, kalkınmakta olan birçok ülkeye rol model olmuş ve başarısını arttırmak için azimle çalışmaya devam etmektedir.

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'MAKSADINI AŞAN MESNETSİZ İFTİRA'


Üzülerek söylüyoruz ki; İYİ Parti Genel Başkanı, partisinin TBMM Grup Toplantısı’ndaki 27/04/2022 tarihli konuşmasında "TOKİ’nin hiçbir kuruma karşı hesap vermediği, devlet bütçesi içindeki yerinin belirsiz olduğu TOKİ ihalelerinin şeffaf olmadığı” yönündeki maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki açıklamalarda bulunmuştur.


İdaremizin gelir ve giderleri; 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’nun 2’nci maddesi ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu gereği Sayıştay denetimine tabi bulunmaktadır. İdaremiz 5018 sayılı Kanun’un kapsamı dışında olmakla beraber İdare bütçesi; 641 sayılı "Kalkınmaya İlişkin Bazı Kurullar Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin" Yüksek Planlama Kurulu’nun görevlerini düzenleyen 22 /ç bendi hükmü gereğince Cumhurbaşkanınca onaylanmaktadır.

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Öte yandan, TOKİ’nin mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (KİK) ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabidir. Yine arsaları ise kurumsal sitesi, gazete ve diğer basın organlarıyla en az 15 gün önce ilan etmek suretiyle açık artırma yöntemiyle satışını gerçekleştirerek ve ihalesini internet üzerinden canlı olarak kamuya açık ve şeffaf şekilde yapmaktadır.


İdare hesap verilebilirlik ve şeffaflık açısından faaliyetlerin raporlanması yıllık olarak yapılmakta, idarenin bütün birimlerinin faaliyetleri ayrıntılı olarak faaliyet raporunda yer almaktadır.

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Kamuoyuna hesap verebilirlik yönüyle bakıldığında, İdarenin faaliyetleri üzerinde parlamento denetimi ve dolayısıyla kamuoyuna karşı hesap verebilirliği bulunmaktadır. İdare faaliyetlerini yerine getirirken toplumun bütün kesimlerine kuralları aynı şekilde uygulamaktadır. Ancak kurumun toplum kesimlerinin içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve sosyal imkânlar göz önüne alınarak, farklı toplum kesimleri için mevzuatın elverdiği ölçüde koruyucu ve gözetici şeklide çalışmalar yapmaktadır.

Alt gelir grubu için özel şartlarda konut yapımı, şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verilmesi, engelli vatandaşlar için özel kotalar konulması toplumsal adalet için önemli uygulamalardır. Son 4 yılda uygulamaya koyduğumuz düzenleme ile sözleşmelerinde memur maaş artışı oranında artış olmasına rağmen sosyal konutlarda yıllık artışlar daha düşük oranda uygulanarak İdaremiz yetkileri vatandaşlarımızın lehine kullanılmıştır."


"İYİ Parti Genel Başkanının TBMM Grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalardan anlaşılıyor ki TOKİ’nin de tabi olduğu Devletin denetim mekanizmalarından ve denetim sisteminden haberdar değildir" denilen açıklama şöyle devam etti:


"Kaldı ki, Sayıştay tarafından yapılan Denetimler, Anayasa’nın 165’inci maddesi gereğince doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilen ve bu denetimlere esas teşkil edecek raporların 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yapılmaktadır.

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Yapılan denetimlerde İdaremizin hesap ve işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu ve mali rapor ve tablolarının doğru ve güvenilir olup olmadığı, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda yönetilip yönetilmediği, faaliyetlerinin mevzuata, uzun vadeli kalkınma planına ve planın uygulama programlarına uygunluğu, şeffaf olup olmadığı incelenerek hazırlanan Raporlar Alt ve Üst Komisyonlarda görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaktadır.
Maalesef, İYİ Parti Genel Başkanının yaptığı açıklamalardan, partisinin milletvekillerinin de üye olarak görev yaptığı bu Komisyonlardan bihaber olduğu anlaşılmaktadır.

Zira Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında TOKİ’nin hiçbir denetime tabi olmadığı hiçbir kuruma karşı hesap vermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur.

TOKİ’nin “kayırmacılığın ve yolsuzluğun merkezi konumuna gelmiş olduğu”, ayrıca TOKİ’den bahsederken ”yağmalama”, “talan”, ”hırsızlık” gibi maksadı aşan mesnetsiz itham ve iftiralarına maruz kalınmıştır.

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Öte yandan siyasetle uğraşanların siyasi saiklerle kurumları, kurum yöneticileri, bürokratları hedef alması da anlaşılır bir durum değildir, kabul edilemez.

Bu itibarla, yapılan açıklamayla kamuoyunun gerçek dışı bilgilerle yanlış düşüncelere sevk edilmesinin doğru olmadığı, kurumu yıpratmayı hedefleyen maksadını aşan talihsiz, mesnetsiz iddia, itham ve iftira boyutundaki beyanatlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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EKONOMİ
TOKİ’nin indirim kampanyasının ayrıntıları belli oldu

TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat: Ev sahibi olmak isteyenler dikkat, başvurular yarın başlıyor
FOTOĞRAF 14
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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yayınlanan ilanlara başvuru tarihlerini merak ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak. <br><br>Başvuru tarihleri ve konut fiyatları için detayları haberimizde derledik. İşte açıklama detayları...
Title
İSTANBUL TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?<br><br>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir'e iki ayrı proje sunulmaktadır.<br><br>Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunulacaktır.
Title
İSTANBUL TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?<br><br>İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için Başvuru tarihleri: 10 Ocak 2022 – 21 Ocak 2022.
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TOKİ KONYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?<br><br>Konya Selçuklu Ardıçlı TOKİ'de satışa sunulacak 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişi, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.
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Konut satış duyurusuna göre;<br><br>TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 372 adet 2+1 daire satışı yapacak.<br>TOKİ Konya Selçuklu Projesinde 58 adet 3+1 daire satışı yapacak.<br>
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BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI<br><br>Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;<br><br>T.C. vatandaşı olması,<br><br>Projenin bulunduğu ililçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),<br><br>Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
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Kendisine eşine veveya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve<br><br>Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)<br><br>Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),<br><br>Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),<br><br>Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,<br>gerekmektedir.<br>
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Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;<br><br>1. Kategori olan\"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin\" ,<br><br>2. Kategori olan\"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın\"<br><br>3. Kategori olan \"Emekli Vatandaşlar\"ın<br><br>4. Kategori olan \"Diğer alıcı adaylarının\"<br>başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.<br>
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BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER<br><br>Başvuru sahipleri,<br><br>Kimlik Fotokopisi,<br><br>Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları<br><br>\"Hak Sahipliği Belgesi\"<br><br>Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),<br><br>Emekli vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı,<br><br>İbraz edeceklerdir.
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TOKİ'den kaçırılmayacak fırsat: Ev sahibi olmak isteyenler dikkat, başvurular yarın başlıyor
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 2022 yılının Ocak ayında ev sahibi olmak isteyenlere güzel haberi verdi. Yeni yıla girdiğimiz dönemde ev sahibi olmak isteyenler TOKİ tarafından yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. Dar ve orta gelirli ailelerin merakla beklediği başvuru tarihleri için detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacak. Peki TOKİ konutları için nasıl başvuru yapılır, başvuru tarihi ne zaman? TOKİ başvuruları için detaylar....


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