Mersin merkezli 7 ilde ‘kamu ihalelerinde usulsüzlük’ operasyonu: 23 gözaltı

15:1612/03/2026, Perşembe
DHA
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Mersin merkezli 7 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20’si kamu görevlisi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kentte bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmaya kapsamında Mersin merkezli Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda ‘İhaleye fesat karıştırma', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma’ suçlarından aralarında farklı kurumlarda görev yapan 20 kamu görevlisinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.



#Mersin
#Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
#Antalya
#Eskişehir
#Elazığ
#Adana
#Van
#Hakkari
