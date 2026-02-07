Yeni Şafak
Mersin'de bir evde çıkan yangında iki kişi dumandan etkilendi

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Mersin’in Anamur ilçesinde bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerince diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Mersin’in Anamur ilçesindeki evde yangınında, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yalıevleri Mahallesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 3 katılı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbar üzerinde adrese, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, ambulansta tedavi edildi. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


