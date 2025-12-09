Mersin'de çalıştıkları iş yerine 'yağma' süsü verdiler: Personel ve 2 kişi gözaltına alındı

Mersin'de çalıştığı iş yerine silahlı yağma yapıldığı süsü veren personel ile onunla birlikte hareket ettiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, şehirde iş yerinde çalışan kişilerin, silahlı ve maskeli iki şüpheli tarafından etkisiz hale getirilip plastik kelepçeyle bağlandıklarını ve yaklaşık 800 bin dolar ve 400 bin liranın yağmalandığını ihbar etmesi üzerine Asayiş Şubesince çalışma başlatıldı.