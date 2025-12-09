Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

15:439/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Şahsın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.
Şahsın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Eskişehir’de 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, ’Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma’ suçundan toplamda 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen S.T. isimli şahıs yakalandı.

Şahsın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.



#Eskişehir
#Asayiş
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tunceli deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?