Çorum'da aranan 23 şahıs yakalandı

23:091/12/2025, Pazartesi
IHA
Çorum'da 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde 23 şahıs yakalandı. (Foto: Arşiv)
Çorum'da haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 şahıs, polis ekiplerinin geçtiğimiz hafta yaptığı denetimlerde yakalandı.

Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek bulunup ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 erkek şahsın arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.



#Çorum
#Denetim
#Yakalama Kararı
