Çorum'da aranan 23 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek bulunup ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 erkek şahsın arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.