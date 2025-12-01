Çorum'da aranan 23 şahıs yakalandı

Çorum’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 23 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek bulunup ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 erkek şahsın arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.