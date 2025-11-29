Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çorum
Yoldan çıkan otomobil taşlık alanda asılı kaldı

Yoldan çıkan otomobil taşlık alanda asılı kaldı

18:5029/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil köprüden düşerek taşlık alanda asılı kaldı. Sürücü ve 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı. Devrilme tehlikesi bulunan otomobil, iple demir levhaya bağlanarak sabitlendi.

Kaza, Slimkent Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, I.Ç. idaresindeki 06 EAS 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı.

 Savrulan araç, köprü kenarındaki taşlık alana düşerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki 2 çocuk kazayı yara almadan atlattı.

Taşlık alanda askılı kalan otomobil, devrilmemesi için ip yardımıyla yol kenarında bulunan demir levhaya bağlanarak sabitlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


#Çorum
#Otomobil
#Trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?