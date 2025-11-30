İlaçlama yapılan apartmandaki yedi kişi hastanelik oldu

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





Yaşanan olayda ailesinin de etkilendiğini dile getiren apartman sakilerinden Abdulkadir Kılıç, "Dairenin birisinde tahtakurusu çıkıyor. Onlarda ilaçlatıyorlar. Firma 2 gün ev kapalı kalsın ev diyor. Daha sonra onlarada köye gidiyorlar. Tabii bu durumdan bizim haberimiz yok, biz de burada yöneticiyiz. Apartmandaki bazı dairelerde yaşayan aileler ve çocuklar bu durumdan etlileniyor ve hastaneye kaldırıyorlar. Apartmanı komple boşalttılar. Biz de şimdi hastaneye refakatçi olarak gidiyoruz. Diyeceklerim bu kadar, hastaneye kaldırılan diğer apartman sakinlerinin durumlarını da bilmiyorum. Annem babam da hastanede" dedi.