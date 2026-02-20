Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

Mersin'deki Mezitli Deresi'nin üstündeki köprünün bir kısmı çöktü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatılan yol, ulaşıma kapatıldı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde, altından derenin aktığı köprünün bir kısmında çökme meydana geldi.
Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde Mezitli Deresi'nin üstündeki köprünün bir kısmı akşam saatlerinde çöktü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri de köprüde onarım çalışması başlattı.
İş makineleri desteğiyle yürütülen çalışmalarda yol ve köprüde güçlendirme yapılıyor.
Trafiğe kapatılan yolda araç geçişine izin verilmiyor. Çökme nedeniyle oyuk oluşan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açılacak.