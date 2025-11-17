Mersin’de kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede tarihi eser bulmak amacıyla kazma ve kürekle izinsiz kazı yapan şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Operasyonda 1 kürek, 1 kazma, 1 harita, 1 sikke ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen farklı renk ve boyutlarda 85 obje ele geçirildi.