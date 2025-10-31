Yeni Şafak
Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

Kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı

31/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
IHA
Yakalananlardan ele geçirilen ekipmanlar.
Yakalananlardan ele geçirilen ekipmanlar.

Eskişehir’de kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Mahmudiye ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yapacağı bilgisi alındı. Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda Mahmudiye ilçesinde 5 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemelerde şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatılmıştır.

