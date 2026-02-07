Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin’de kaçak parfüm operasyonu

Mersin’de kaçak parfüm operasyonu

21:337/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü yürütülen çalışma kapsamında kargo firmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde, kargo kolileri içerisine gizlenmiş 459 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Mersin’de düzenlenen denetimlerde kargo kolilerinde gizlenmiş çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kargo firmalarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, kargo kolileri içerisinde gizlenmiş halde çeşitli markalarda 459 adet kaçak parfüm ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




#Kaçak Parfüm
#Kargo
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ANKARA TOKİ KURA TARİH AÇIKLAMASI 2026: TOKİ Ankara çekilişi ne zaman, bu hafta mı? 2026 TOKİ kura takvimi Ankara, İstanbul ve İzmir tarihi açıklandı mı?