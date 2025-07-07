Mersin'de yıllardır beklenen yol sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, mahalle sakinleri ve sürücüler için büyük sıkıntıya yol açan dar ve bozuk yapılı yolun bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını tamamladı. Zemin güçlendirme işlemlerinin ardından sathi kaplama uygulamasıyla yolun son hali vatandaşların takdirini topladı.





Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeli Emin Şaban Bodur, "Yeşilovacık Mahallesi'nde yolun bozuk ve tehlike arz eden noktalarını onardık. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yol çalışması gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarında çok sayıda turistin geldiği Tisan'a ulaşımı kolaylaştırdık" dedi.













TURİZM AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR





Yeşilovacık Mahalle Muhtarı Ömer Yaser Yalvar da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Vahap Seçer'e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Yıllardır sorun olan yolumuz hem genişledi hem de daha konforlu hale geldi. Bu yol Tisan gibi turistik bir bölge için büyük önem taşıyor" diye konuştu.





ARAÇLAR ZARAR GÖRÜYORDU



