Mesajların gereğini muhakkak yapacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız." dedi. Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında, toplantının temasını "Türkiye'nin Ortak Aklı" olarak belirlediklerini söyledi.

İL VE İLÇE BAZINDA DEĞERLENDİRME

Toplantı kapsamında özellikle AK Parti'nin istikbali açısından kritik önemi haiz konuları görüşüp, hiçbir komplekse kapılmadan meseleleri ele alacaklarını belirten Erdoğan, "14 ve 28 Mayıs ile 31 Mart seçim sonuçları arasındaki negatif ayrışmayı tüm yönleriyle, asla kolaycılığa kaçmadan ele alacağız. Bugüne kadar genel merkez kurullarımızın yanı sıra il başkanlarımızla da bir araya geldik. Kanaatlerini, ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Fikrine önem verdiğimiz dostlarımızın görüşlerine başvurduk. Her il ve ilçe bazında değerlendirmelerimizi tek tek yapıyoruz. Farklı kanallardan derlediğimiz bilgiler ışığında, fotoğrafı netleştiriyor, yol haritamızı ve atacağımız adımları tayin ve tespit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SONUÇLARI ÖPÜP BAŞIMIZA KOYDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılar başta olmak üzere Türkiye'nin meselelerini çözmeye odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "31 Mart seçimlerinde milletimizin iradesi daha farklı tezahür etti. Biz de bunu öpüp başımızın üstüne koyduk. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milli iradeyi sorgulama, küçümseme, başkaları gibi sandığın itibarını zedeleme gibi yollara tevessül etmedik. Sonuçların belli olmasıyla özellikle seçim tartışmalarını geride bıraktık ve önümüzdeki dört yıllık seçimsiz dönemi ülkemiz ve milletimiz için en verimli şekilde değerlendirmeye baktık.

İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

Seçmenden "geçer not" alamayanların takdirlerine mazhar olamayacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentilerinin tamamının farkındayız. Mesajların gereğini vakti saati geldiğinde muhakkak yapacağız. Bu süreçte ince eleyip sık dokuyor, gerçekten çok titiz davranıyoruz. Milletimizle gönül köprülerimizi tekrar güçlendirirken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açma girişimlerine fırsat vermeyeceğiz. Ne birilerinin suyu bulandırıp bulanık suda kişisel hesaplarını görmelerine seyirci kalacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. AK Parti olarak 85 milyonun umudu olma vasfımızı koruyorsak bunun sırrı, kendimizi güncellemeyi başarmamızdır."

BAKANLAR SUNUM YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kampta parti teşkilatına seslenmesinin ardından kapalı oturumlara geçildi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala moderatörlüğünde, “Genel Merkez Çalışmaları Oturumu” ve Grup Başkanı Abdullah Güler moderatörlüğünde, “TBMM Grup Çalışmaları Oturumu” gerçekleştirildi. Ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, teşkilata yeni müfredatı anlattı. İlgili bakanlıklarca “Ekonomi, Enerji ve Tarım Oturumu” gerçekleştirildi. Kampta bugün ise “Adalet, Güvenlik ve Dış Politika Oturumu” düzenlenecek. Birçok bakan bu oturumlarda sunumlar yapacak.

Kamptan notlar

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampa eşi Emine Erdoğan ile birlikte karayolu ile geldi.

* Otelin girişine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafının yer aldığı "Yiğit analar yiğit evlatlar doğurur. Sayın Cumhurbaşkanımız ilçemize hoş geldiniz" yazılı pankart asıldı.

* Kampa, MKYK üyeleri, MDK üyeleri, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Siyasi Erdem Etik Kurulu üyeleri Kurucular Kurulu üyeleri, milletvekilleri, Kadın ve Gençlik Kolları, birim başkan yardımcıları, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, bakanlar ve bakan yardımcıları katıldı.

Kırmızı çizgilerden taviz yok

Erdoğan, hem AK Parti ve ittifak ortağı MHP'nin hem de ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin kırmızı çizgilerinin olduğuna dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti: "Elbette siyaset belli bir çerçevede, belli sınırlar içinde yapılır. Yumuşama adı altında kimliğimizden, ilkelerimizden, duruşumuzdan, hassasiyetlerimiz ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Muhalefetten de böyle bir taviz beklemiyoruz. Ancak siyasetin özellikle de muhalefetin yıkıcı, yıpratıcı, ötekileştirici bir zemin üzerinde ilerlemesi Türkiye'ye fayda değil zarar getirir. Türkiye bu siyaset tarzının acısını geçmişte defalarca yaşadı, çok ağır bedeller ödedi. Vesayet güçleri ve oligarşik yapılar, siyasetin bu gerilimli atmosferinde kendilerine alan açtı, hatta demokrasiye müdahale imkanı buldu.

Muhalefetten hukuka saygı bekliyoruz

Siyasete hukuku referans aldıklarını vurgulayan Erdoğan, hukuk içinde olduğu müddetçe her türlü eleştiriye, söyleme, ifadeye, eyleme saygılarının sonsuz olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukukun dışına çıkıldığında ülkenin mahkemeleri, hakimleri, savcılarının elbette gerekeni yapacağını ifade ederek, şunları kaydetti: "Bu bizim için de muhalefet için de bu ülkede yaşayan her bir birey, faaliyet gösteren her bir kurum için de geçerlidir. Terör, terörü meşrulaştırmak, sırtını terör örgütlerine dayamak, şiddet, şiddeti övmek, darbe, sokak eylemleri ile darbe girişimi, hakaret ve iftira hukuk dışıdır. Çok açık söylüyorum, bizim hukuk karşısında boynumuz kıldan incedir, Şeriatın kestiği parmak acımaz. Aynı tavrı aynı tutumu muhalefetten de bekleriz. Onların da hukuka saygı duymasını isteriz."

Erdoğan, kampta AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca düzenlenen "Siyonizm'in Katliam ve Soykırım Tarihi" başlıklı sergiyi gezdi.

İsrail'e en güçlü tepki Türkiye'den

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşanan katliama en güçlü tepkiyi gösteren, bununla kalmayıp İsrail'e karşı somut tedbirler alan tek ülkeyiz" dedi. Önce 54 kalemde ardından da bütün kalemlerde İsrail ile ticari işlemleri durduklarının altını çizen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Gazzeli kardeşlerimize gönderdiğimiz insani yardımların toplam miktarı 55 bin tonu aştı. Vatanlarını savunan kahraman Filisin halkının yanında dimdik duruyoruz. Filistin direnişine kara çalmak ve sömürgeleştirilmiş zihinlere rağmen hakkı ve hakikatı haykırmaktan çekinmiyoruz. Tek başımıza kalsak da bu uğurda bedel ödesek de inşallah bu vicdanlı, onurlu ve cesur duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz"

Enflasyon iniş trendine girecek

Ekonomide 2024 yılına dair verilerin güzel gelmeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan şunları söyledi: "Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 oranında büyüdü. Böylece ekonomimiz Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 15 çeyrek büyümüş olacak. Çalışanların büyümeden aldığı pay bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 42 olarak gerçekleşti. 1998 yılından beri görülen en yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. Enflasyon inşallah yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine girecek. Son dönemde açıklanan neredeyse tamamı Orta Vadeli Program'a uygun seyrediyor."

Avantajımız ortak akıl

Erdoğan, istişareyi siyasette sadece kullanışlı bir söylem olmaktan çıkartıp, her seviyede pratiğe döken, uygulayan ve kurumsallaştıran parti olduklarının altını çizdi. Birkaç ay sonra 23. kuruluş yıl dönümlerini kutlayacaklarını anımsatan Erdoğan, "23 yıldır bizi ayakta tutan, bizi rakiplerimize göre avantajlı kılan vasfımız hiç kuşkusuz ortak akla önem vermemiz, ortak akılla hareket etmemizdir. Kuruluşumuzdan beri farklı düşünceleri, ortak akıl potasında buluşturduk. Eleştiriye, özellikle yapıcı, yol gösterici eleştiriye her zaman açık olduk. Partimiz bünyesindeki demokratik mekanizmaları en iyi şekilde işlettik" diye konuştu.

Özel’e ziyaret bayramdan önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretine ilişkin, "Arayı uzatmadan Kurban Bayramı'ndan önce ben de kendisine iadeiziyarette bulunacağım." dedi. Erdoğan, "Sayın Özel'in ziyareti akabinde siyasette bir yumuşama arzuladığımızı, bunu teşhis etmeye çalıştığımızı ifade ettim. Bu yumuşamanın bir tarafı iktidarsa bir tarafı da muhalefettir. Biz bu konuda son derece rahatız, öz güvenliyiz. Tekrar ediyorum, biz kutuplaşmanın, kamplaşmanın, gerilimin tarafında hiç olmadık. Ama eğer yine de üzerimize düşen bir şey varsa hiç çekinmeden gereğini yaparız. Burada asıl olan muhalefetin kendi politikalarını gözden geçirmesidir. İktidarı gerilim yanlısı olarak yaftalamak kolaydır ancak asıl muhalefet kendisini bu noktada samimi bir öz eleştiriye tabi tutmalıdır" değerlendirmelerini yaptı.

2028 için yol haritası

Kızılcahamam'daki kampta AK Parti’nin Ekim 2025’te gerçekleştireceği olağan kongre için Türkiye Buluşmaları’nın başlatılması kararlaştırıldı. Bu ay başlayıp ekim ayında sona erecek Türkiye Buluşmaları kongre sürecinin zeminini hazırlayacak. Kampta Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in sunumu ile 2028 seçimlerine giden yolun haritası da ele alındı. Sunumda, e-teşkilat modelinin kurulacağı belirtilerek “Partimizin katılım yollarını çeşitlendiriyoruz” denildi. AK Parti, genç seçmenler için de özel bir çalışma yürütecek. Gençlere yönelik ve özellikle üniversiteliler için özel bir ekip kurulacak. Kurulan ekip yeni isimleri partiye davet edecek, mahalle merkezli programlar üzerinden yeni isimlerin sürece katılmaları sağlanacak.







