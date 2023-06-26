Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yağış kapıda

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İstanbul için ilk uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi. Uyarıda,
"Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası, Tekirdağ'ın doğusu ve Kırklareli çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
denildi.
- Bu uyarının ardından İstanbul Valiliği de açıklamada bulundu.
Valiliğin açıklaması işe şu şekilde:
"
Önümüzdeki 4 saat içinde İstanbul Avrupa yakası (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), çevrelerinde sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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2 saat önce