Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Kuvvetli yağış kapıda

Kayseri Valiliği tarafından dün uyarısı yapılan sağanak yağış kentte etkili oldu. Yapılan uyarılar sonrası sağanak yağış öğleden sonra kentte etkisini gösterdi. Vatandaşlar ıslanmamak için binaların saçaklarına sığınırken, bazı vatandaşlar da yağmurun altında şemsiye ile yoluna devam etti. Sürücülerin de sağanak yağışla beraber zor anlar yaşadığı görüldü. Kayseri 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.