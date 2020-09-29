Meteoroloji saat verdi: İstanbul için sel ve dolu uyarısı

Eylül ayının sonuna gelinmesine rağmen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyordu. Bu sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Arnavutköy sele teslim oldu

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı.

GÜNDEM Meteorolojiden İstanbul'un 4 ilçesine kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yeni uyarı

Meteoroloji'den yapılan son uyarıda ''12.20-14.00 saatleri arasında İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda beklenen gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' denildi.