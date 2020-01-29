Gündem Meteoroloji uyardı İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti
İSTANBUL

Meteoroloji uyardı İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

Meteoroloji'nin yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 29 Ocak Çarşamba günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri’nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

  • “Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferi, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.30 seferi, Bostancı- Yenikapı- Bandırma 12.00 seferi.”

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

  • “Saat 07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.”
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