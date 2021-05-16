Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

Marmara bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz'in bir kısmında sağanak yağış etkili olacak. İstanbul başta olmak üzere Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Yalova, Eskişehir, Sakarya, Ankara, Zonguldak, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak, Ardahan, Kars'ta sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak

Pazartesi günü sağanak yağış Marmara Bölgesini terk etse de Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun belli bölgelerinde etkili olacak.

Salı günü sağanak yağış etkisini iyice azaltacak. Kırklareli, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı'da sağanak yağış etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı 28 dereceye kadar çıkacak.

İL İL HAVA DURUMU

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Çarşamba günü yurdun tamamı güneşli havanın etkisinde olacak. Hava sıcaklığı Batman'da 36 dereceye kadar çıkacak.

Perşembe günü ise sağanak yağış yeniden geri dönüyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat, Artvin ve Ardahan'da sağanak yağış etkili olacak. Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerine çıkacak.















